「中日５−７阪神」（４日、バンテリンドーム）偉大なレジェンドを超えた。阪神の佐藤輝明内野手（２６）が初回、右翼席へ先制の３６号２ランを放った。バンテリンドームで今季７本目の本塁打となり、２００５年に金本知憲がマークした６本を上回る球団記録となった。さらにシーズン３６本塁打は１９８５年・岡田彰布の３５本を上回った。チームは３位以内が確定し、１３度目のクライマックスシリーズ（ＣＳ）進出が決定。優勝