◇セ・リーグ広島0-1DeNA（2025年9月4日マツダスタジアム）広島は先発ローテーションを再編し、2日のDeNA戦を2回54球で降板した床田が7日の阪神戦（甲子園）に向かうことになった。23年に先発→中継ぎでの中4日はあるが、先発→先発は9年目で初。状況次第で胴上げ阻止が懸かる登板に向け「去年は（9月に）1勝もできなかったので、全力で頑張りたい」と力を込めた。新井監督は「彼には一つでも多く投げてもらいたいので」