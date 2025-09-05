「中日５−７阪神」（４日、バンテリンドーム）終盤に追い上げられたブルペンデーを、クローザーが締めて勝ちきった。７番手で登板した阪神・岩崎優投手が、２年ぶりの３０セーブ。「勝てたんで良かったです。またね、１個ずつ積み重ねていきたいと思います」と大台突破を受け止めた。プロ１２年目で通算５５１試合登板となり、藤川球児、山本和行、福原忍に次いで球団単独４位となった。一時は大量７点リードも、２点差で迎