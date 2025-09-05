俳優の小林薫（74）が4日、都内で声優を務めたアニメ映画「ホウセンカ」の完成披露舞台あいさつを行った。無期懲役を受け独房で死を迎えようとする老人役で、ホウセンカとの会話を通じ人生を振り返る。小林は「ささやかなことが日常の中で凄く大事なんだと感じた」とPRした。この日、誕生日を迎えた小林に木下麦監督（35）が描き下ろした似顔絵をプレゼント。小林は「うれしい。家宝にします！」と喜んだ。10月10日公開。