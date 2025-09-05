「中日５−７阪神」（４日、バンテリンドーム）チームの窮地を救ったのは阪神のニック・ネルソン投手、まさに助っ人の活躍で勝利を呼んだ。ローテの谷間に巡った来日初先発。ブルペンデーで３回を投げて、１安打無失点と試合を作った。魔球・ナックルも使いながらの５２球。「０点で抑えることができた」と静かに余韻に浸った。初回、２死から上林と対戦。２ストライクと追い込み３球目、外角低めに揺れるボールが落ちた。捕