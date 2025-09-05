JR東海・西日本は、台風15号の接近・日本列島上陸に伴う、東海道・山陽新幹線の運行計画について発表しています。 【写真を見る】【台風情報】東海道・山陽新幹線「始発から通常運転」と発表ただ天候次第では「遅れ」「急遽の運転見合わせ」発生の可能性も【5日午前4時半発表運行状況はHPで確認を】 東海道新幹線【5日午前4時30分発表】 JR東海は、きょう（５日）東海道新幹線を、始発列車から通常通り運転を行うとしていま