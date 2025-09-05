気象台は、きょう（5日）午前4時59分に、洪水警報を坂出市、善通寺市、綾川町、多度津町に発表しました。 【写真を見る】【洪水警報】坂出市・善通寺市・綾川町・多度津町に発表 【5日04:59】 香川県では、5日朝まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。 【警報（発表中）と予報値】■丸亀市□大雨警報・土砂災害・浸水5日朝にかけて警戒3時間最大雨量60mm□洪水警報5日朝にかけて警戒■坂出市□大雨警報