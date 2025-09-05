XShelterを着用し、毎時130ミリメートルの豪雨を体験する筆者（写真：筆者撮影）【写真あり】「着る断熱材」を着用して毎時130ミリの豪雨を体験、その結果は…毎時130ミリメートルの豪雨を浴びた。気象庁が「非常に激しい雨（毎時50ミリ以上）」や「猛烈な雨（毎時80ミリ以上）」と呼ぶレベルを超える雨量を体感するゾーンに足を踏み入れたことになる。通常であれば、数十秒で全身が濡れ、不快感で動けなくなるはずだ。しかし、ワ