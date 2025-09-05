【その他の画像・動画等を元記事で観る】 松島聡（timelesz）と白洲迅がW主演を務めるドラマ『パパと親父のウチご飯』が、テレビ朝日系10月期オシドラサタデー枠にて放送されることが決定した。シングルファーザーふたりが共同生活をしながら子育てに奮闘する、新感覚のホームドラマが誕生する。 ■『チェリまほ』作者が描く“新しい家族のカタチ” 『30歳まで童貞だと魔法使いになれるらしい（通称：