９月３日に開催されたU-23アジアカップ予選のグループD第１節で、U-22中国代表はU-22東ティモール代表と地元の西安で対戦。前半に２点をリードするも後半に１点を返され、２−１で何とか勝利を収めた。だが、A代表のFIFAランキングでは中国が94位なのに対し、195位の弱小国に苦戦したことで、批判の声が上がっている。中国メディア『直播吧』によれば、同国の丁旭記者は、自身のウェイボー（中国版X）にこう綴った。「