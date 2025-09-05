中国メディアの参考消息は3日、中国電気自動車（EV）大手の比亜迪（BYD）がミュンヘンモーターショー（IAAモビリティ）開幕直前に二つの驚きを引き起こしているとする独紙ミュンヘナー・メルクーアの記事を紹介した。記事はまず、「中国の自動車産業は手頃な価格の小型車の輸出だけにとどまらず、その地位を固めてきた。そしてBYDは今、革新的な技術と卓越した技術力により新たな基準を打ち立てている」と伝えた。その上で、BYDは