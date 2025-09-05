しらさぎS2着チェルヴィニア（牝4＝木村）は毎日王冠（10月5日、東京）から秋始動する。サンデーレーシングが発表。不来方賞5着ルヴァンユニベール（牡3＝北出）は太秦S（10月12日、京都）。【2歳次走】中京新馬勝ちフルールジェンヌ（牝＝鈴木孝）はりんどう賞（10月4日、京都）視野。6月新馬勝ちから休養中のドリームコア（牝＝萩原）はサフラン賞（28日、中山）で始動。