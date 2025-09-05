◇第96回都市対抗野球2回戦大阪ガス1-12ヤマハ（2025年9月4日東京D）大阪ガスは投打に圧倒され、優勝した18年以来7年ぶりの8強には届かなかった。登板した6投手のうち5投手が失点。攻撃陣は6安打に抑えられ反撃は8回の1点にとどまった。巨人時代の本拠地で先発し2回0/3を3失点だった桜井は「結果は出なかったけど、また（東京ドームで）投げる姿を見せられて良かった」と話した。