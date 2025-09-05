◇第96回都市対抗野球2回戦SUBARU5―1日本製鉄鹿島（2025年9月4日東京D）狙い澄ました一撃でSUBARU（太田市）を11年ぶりのベスト8に導いた。1―1の6回2死走者なし。8番の江川は打席に入る前に次打者の中里から「ホームランを狙ってこい！」と言われて、カウント2―2から決勝ソロを右中間席へ叩き込んだ。「中里さんの一言で思い切っていけました。（感触は）完璧でした」と胸を張り「次もSUBARUらしく戦いたい」と力強く