女優の多部未華子（36）が11月23日スタートのWOWOWドラマ「シャドウワーク」（日曜後10・00）に主演する。原作は佐野広実氏による同名小説。家庭内暴力（DV）に悩み、家庭から逃げ出した女性たちの交わりを描く本格ミステリー。多部は初めてDV被害者の妻という難役を演じる。「久しぶりに凄く重めのドラマに参加できるなということと、今まで演じたことのない役柄を演じることが楽しみ」と期待を膨らませた。