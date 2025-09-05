◇第96回都市対抗野球2回戦日本生命6-5JFE西日本（2025年9月4日東京D）延長13回までもつれた総力戦。日本生命は1死満塁から代打・西岡武蔵が前進守備の中堅手を越す逆転サヨナラの2点打を放った。同じ三菱重工Westからの補強で好投した藤井基の活躍に続き、「試合を決める、強い気持ちで入った」と喜んだ。12回を戦った西濃運輸戦に続いて延長戦に競り勝ち、6年ぶりの8強入り。梶田茂生監督は「選手はこのプレッシャー