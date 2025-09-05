◇第96回都市対抗野球2回戦ヤマハ12−1大阪ガス（2025年9月4日東京D）ヤマハ（浜松市）は入社1年目のルーキーが元巨人の右腕・桜井から豪快な一発を放った。4番の森川が1―0の3回無死一塁から右中間最深部へ2ラン。甘く入った初球の直球を振り抜き「打った瞬間入ったと。1打席目は三振に取られたが、2打席目は失投を捉えることができた」と修正能力の高さを見せた。打線は9回に打者一巡の猛攻で8点を奪うなど、15安打1