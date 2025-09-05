今年の夏は、統計を取り始めた１８９８年以降で最も暑かったという。９月に入っても最高気温が３５度を超える猛暑日となった地域があり、今後も厳しい暑さが続く。酷暑は、熱中症はもちろん、様々な不調につながるため、体調管理に努めたい。総務省消防庁によると、５月１日〜８月末に熱中症で救急搬送された人は全国で９万人を超えて昨年同時期を上回った。近年、熱中症の年間死者数は千数百人に上っている。３０年前に比