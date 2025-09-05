再生可能エネルギー普及の切り札と位置づけられてきた洋上風力発電が最初からつまずいた。政府は、脱炭素の歩みを止めないために、計画内容を練り直す必要がある。三菱商事などの企業連合は、秋田県沖の２海域と千葉県銚子沖の計３海域で進めていた洋上風力事業からの撤退を表明した。資材価格の高騰で建設費が倍以上となり採算が取れなくなったという。政府は２０１９年、洋上風力発電の導入を加速させる法律を施行した。三