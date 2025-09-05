自民党の臨時総裁選について、実施することが決まった場合、１０月上旬に投開票を行う案が浮上している。党員投票を含めた「フルスペック」方式での実施を想定したものだ。複数の党幹部が明らかにした。フルスペック方式は、全国一斉で党員投票を行い、党員票が国会議員票と同数に換算される。党則では、緊急時には党所属国会議員各１票と都道府県連３票ずつによる総裁選を実施できるが、議員票の比重が大きくなる。党内では「