◇セ・リーグ中日5-7阪神（2025年9月4日バンテリンD）中日の祖父江大輔投手（38）が今季限りで現役を引退する意向を固めたことが4日、分かった。通算509試合に登板した右腕はその意向を既に球団に伝えており、近く記者会見を行う。愛知高、愛知大、トヨタ自動車を経て13年ドラフト5位で入団。20年は30ホールドポイントで最優秀中継ぎ投手のタイトルを獲得した。面倒見の良い人柄で慕われ、ブルペンの精神的支柱として奮