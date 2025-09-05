政府は、外国勢力によるＳＮＳを通じた選挙介入について、対策を強化する方針を固めた。政府内の体制を整備し、省庁ごとに行っている偽情報や誤情報の収集・分析などを官房副長官の下で一元化する考えだ。法改正を視野に規制強化も検討する。複数の政府関係者が明らかにした。自民党デジタル社会推進本部は４日、選挙介入をはじめとする「デジタル情報干渉」への対策を徹底するよう、政府への緊急提言をまとめた。５日に林官房