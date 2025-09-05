本多大夢さん（25）と浜川路己さん（19）によるユニット『ROIROM』の、初の冠番組『ROIROM ROAD（ロイロム ロード）』が放送されます。番組では、2人の“ルーツ”を追う旅に密着します。ROIROMは今年5月8日にデビュー。timeleszの新メンバーを決めるオーディション番組で注目された本多さんと浜川さんによるユニットです。本多さんは、ギターが趣味で作詞作曲をこなし歌唱力が高い評価を受けていて、浜川さんは、韓国の芸能事務所