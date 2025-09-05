timelesz松島聡（27）と俳優の白洲迅（32）が、テレビ朝日系10月期オシドラサタデー「パパと親父のウチご飯」（10月4日開始、毎週土曜午後11時）でダブル主演を務めることが4日、分かった。シングルファーザー2人が共同生活しながら子育てに奮闘するホームドラマ。松島は地上波連ドラ初主演。接骨院を営む情に厚い元ヤンキーの千石哲を演じる。突然元カノから娘を預けられ、慣れない家事や育児に翻弄（ほんろう）されていく役どこ