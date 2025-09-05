◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人１―１２ヤクルト＝８回裏降雨コールド＝（４日・岐阜）今夏の甲子園で１６年ぶりに４強入りした県岐阜商の３年生部員たちが４日の巨人―ヤクルト戦（岐阜）を生観戦した。平日の授業を終え、約１５人で学校近くのぎふしん長良川球場へ。午後６時から巨人の応援団が陣取る右翼芝生席とヤクルト側の左翼席にわかれ、終始楽しそうにプレーを目に焼き付けた。生まれつき左手の指が欠損しながら、ハン