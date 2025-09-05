◆男子プロゴルフツアーロピアフジサンケイクラシック第１日（４日、山梨・富士桜ＣＣ＝７４２４ヤード、パー７０）第１ラウンドが行われ、ツアー１勝の阿久津未来也（フリー）は４バーディー、１ボギーの３アンダー６７で回り、首位と２打差の５位で発進した。出だし１０番をバーディーで滑り出すと、難関の１５番では奥のラフから１０ヤードのアプローチをチップインバーディー。後半の２番で７メートルをねじ込んで伸ば