◆男子プロゴルフツアーロピアフジサンケイクラシック第１日（４日、山梨・富士桜ＣＣ＝７４２４ヤード、パー７０）女子選手で史上６人目の男子レギュラーツアー出場となった川崎志穂（ミツウロコグループホールディングス）は２バーディー、８ボギー、２ダブルボギーの１０オーバー８０で回り、最下位の１１８位で初日を終えた。１９年に男子下部ツアーに出場経験があるが、レギュラーツアーは初出場。パー７０ではツアー