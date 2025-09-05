女優の多部未華子（３６）が、１１月２３日スタートのＷＯＷＯＷ「連続ドラマＷシャドウワーク」（日曜・後１０時）に主演することが４日、分かった。作家・佐野広実氏の同名小説が原作。夫からのＤＶに悩む妻（多部）が逃げ出し、同じような境遇の女性が集まる江の島の一軒家へ。その家にあるルールにぶつかり翻弄（ほんろう）されていく。多部も「久しぶりにすごく重めのドラマ」と率直な感想を明かした。ＮＨＫ連続テレ