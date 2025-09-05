俳優の北村有起哉（５１）が、１０月期のフジテレビ系「小さい頃は、神様がいて」（１０月９日スタート、木曜・後１０時）で地上波ゴールデン・プライム（ＧＰ）帯ドラマに初主演することが４日、分かった。２０１３年のテレビ朝日系ドラマ「上意討ち拝領妻始末」以来、１２年ぶりの共演となる仲間由紀恵（４５）と、夫婦を演じる。「最後から二番目の恋」シリーズなどで知られる脚本家・岡田惠和氏（６６）によるオリジナル