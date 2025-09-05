ｔｉｍｅｌｅｓｚの松島聡（２７）と俳優の白洲迅（３２）が、１０月４日スタートのテレビ朝日系連続ドラマ「パパと親父のウチご飯」（土曜・後１１時）にダブル主演することが４日、分かった。松島は地上波連ドラ初主演で元ヤンキーのシングルファーザーを演じる。豊田悠氏の同名漫画が原作。突然、元恋人から娘を預けられた情に厚い元ヤンキー（松島）と、妻と離婚して息子を引き取った優しすぎる漫画編集者（白洲）が、シン