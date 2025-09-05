◆パ・リーグソフトバンク８―０オリックス（４日・みずほペイペイドーム）動揺したスキを見逃さなかった。初回２死一、三塁、ソフトバンク・栗原が右翼席へ先制６号３ランをたたき込んだ。２死二塁で田嶋が投ゴロを失策した直後、内角高めのストレートを打ち砕いた。８月２９日に右脇腹痛から２か月ぶりに復帰後初、６７日ぶりの一発。「最高の結果になって良かった」と喜んだ。２位の日本ハムも勝ったためマジック点灯はお