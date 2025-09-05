◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日５―７阪神（４日・バンテリンドーム）一瞬の静寂。その後、普段より２テンポ遅く歓声が響いた。初回２死一塁、阪神・佐藤輝は、涌井の低め変化球に対応。最後は右手一本で捉えた打球は、右翼ポール際へ。超低空飛行の弾丸ライナーで、スタンドインだ。３６号２ラン。「初回に先制できて良かった」。４番だからこその規格外の一撃に、どよめきも起きた。これでバンテリンドームで今季１２戦７発。敵