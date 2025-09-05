◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日５―７阪神（４日・バンテリンドーム）阪神・近本が、ついにミスターを超えた。２点リードの９回だ。先頭で斎藤から右中間を破る三塁打を放った。「ヒットが打てて良かった」。通算１０７１安打とし、プロ７年目までの通算安打数で「野球人生の中ですごく大きな人」と、背中を追い続ける歴代２位の長嶋茂雄（巨人）を抜いた。７回には一挙４得点を誘発させる適時二塁打。肩を並べた状態で最後の打席に