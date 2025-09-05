◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日５―７阪神（４日・バンテリンドーム）言い方は悪いが、藤川監督は短期決戦をにらんでテストを始めたと踏んでいる。先発ローテの谷間で選んだのがブルペンデー。優勝は間違いない中で、日々の勝敗だけではなく、今後、重用していく投手の見極めに入ったと感じる。来日初先発のネルソンは３イニング目に疲れが見えたが、チェンジアップ、ナックルの軌道が独特で面白い。今後、先発するかは分からない