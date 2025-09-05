「第32回WBSCU18ワールドカップ」（5日開幕、沖縄）で連覇を狙う高校日本代表は4日、那覇市内で大会前日練習に臨み、5日の開幕投手を創成館（長崎）の右腕・森下翔太（3年）に決めた。森下は今夏の甲子園開幕試合で小松大谷（石川）相手に1失点完投勝利した「開幕戦男」。この日は健大高崎（群馬）のドラフト1位候補右腕・石垣元気（3年）の勧めで瞑想（めいそう）を取り入れ、集中力を高めた。イタリアとの開幕戦に向け「