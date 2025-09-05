アメリカの司法省が住宅ローンの不正疑惑をめぐり、FRB＝連邦準備制度理事会のクック理事への捜査を開始したと、アメリカメディアが報じました。ウォール・ストリート・ジャーナルなどは4日、アメリカの司法省がFRBのクック理事への捜査を開始したと報じました。クック理事をめぐっては、住宅ローンの借り入れの際に有利な条件を得るため、不動産の記録などを偽造した疑惑があると、トランプ氏に近い連邦住宅金融庁の長官が司法省