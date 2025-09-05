話題のユニット・ROIROM（本多大夢、浜川路己）による、日本テレビで初の冠番組『ROIROM ROAD』が、9月5日（深0：30）、12日（深0：40）2週連続で放送される。番組は、2人のルーツである沖縄を舞台にした旅に密着する。【番組カット】思い出の練習場で…ダンスをしながら笑顔をみせる本多大夢＆浜川路己ROIROMは、人気オーディション番組で注目を集めた本多大夢（25）と浜川路己（19）の2人によるユニットで、2025年5月にデビ