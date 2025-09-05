女優多部未華子（36）が、WOWOW「連続ドラマWシャドウワーク」（11月23日スタート、日曜午後10時）に主演し、DV被害者役に初挑戦することが5日、分かった。WOWOW連ドラ初主演となる。江戸川乱歩賞作家、佐野広実の原作小説をドラマ化。多部は、夫から数年にわたり壮絶なDVを受け、人生を狂わされた主婦、紀子を演じる。同じように夫のDVから逃げ出した妻たちと出会い、誰にも言えないルールの元で連帯しながら人生を取り戻してい