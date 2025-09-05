東京駅に停車するE5系新幹線の前で記念撮影する石破茂首相とインドのナレンドラ・モディ首相（写真出典：首相官邸ホームページ）【図と写真でよくわかる】インド高速鉄道に導入される新型新幹線E10系はどんな車両？インドのモディ首相は石破首相と東北新幹線の「グランクラス」に乗車、運転台も視察したインドのナレンドラ・モディ首相が8月29日に来日し、石破茂首相と会談した。その中で、日本の政府開発援助で建設中のムンバイ