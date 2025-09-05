日本体操協会は4日、都内で臨時理事会を開き、8月の世界選手権で史上初の団体総合金メダルを獲得した新体操の村田由香里強化本部長（43）の続投を決めた。今年2月に村田氏の行きすぎた指導による問題が顕在化。これを受けて水鳥寿思氏（45）がゼネラルマネジャーを務める暫定組織とし、世界選手権後に検証するとしていた。同協会は査定会議を設置して競技性、関係性、将来性の3点を検証。化粧品大手ポーラなどの協賛社はウエア