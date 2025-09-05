台風15号四国に上陸 気象庁によりますと、台風第１５号はきょう（５日）午前３時には、高知県四万十市付近にあって、１時間におよそ１５キロの速さで東北東へ進んでいます。 【画像を見る】予想進路図＆全国各地の「今後16日間」の天気シミュレーション 中心の気圧は１０００ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は１８メートル、最大瞬間風速は２５メートルで、中心の南東側２８０キロ以内と北西側１６５キ