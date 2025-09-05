NY株式4日（NY時間15:19）（日本時間04:19） ダウ平均45606.80（+335.57+0.74%） ナスダック21655.04（+157.31+0.73%） CME日経平均先物42870（大証終比：+240+0.56%） 欧州株式4日終値 英FT100 9216.87（+38.88+0.42%） 独DAX 23770.33（+175.53+0.74%） 仏CAC40 7698.92（-20.79-0.27%） 米国債利回り 2年債 3.588（-0.029） 10年債 4.168（-0.048） 30年債 4.864（