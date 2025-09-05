ボートレース下関の「ミッドナイトボートレース下関7thBTSながと5周年記念新東通信杯」が4日に開幕した。きょう5日の2日目、注目は予選のラストカードとなる11Rだ。小野がしっかり逃げに持ち込む。機の感触も悪くなく、スタートを決めて先マイ。強力機の伏島が捲り、捲り差しで迫る。吉田は伏島より先に攻めて。益田は伏島の仕掛けに乗って的確に切り込む。＜1＞小野達哉前半はちょっと調整を失敗。試運転ではターン回りが