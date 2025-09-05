岐阜競輪の開設76周年記念「長良川鵜飼カップ（G3）」が、4日に開幕した。きょう2日目は6〜12Rで二次予選が行われる。注目は12Rだ。嘉永泰斗には捲られた犬伏だが、内容的には十分の2着。別線の抵抗をねじ伏せて今日こそ白星だ。島川が続いての徳島ワンツー＜1＞＜9＞が大本線。ライン負けない道場が先手を奪えば番手新田の切れ味発揮。貴志に勢いをもらって藤田がどこまで。＜1＞犬伏湧也清水（裕友）さん任せになった部