ボートレース平和島の「G1開設71周年記念トーキョー・ベイ・カップ」は2日目を迎える。注目は12Rだ。今年、SG2Vの佐藤が2日目ドリームの絶好枠に組まれた。初日は6、3号艇から2、1着。伸びていく感じはないがターン系はいい。1Mまで持たせてしまえばクイックな旋回で一気に逃げ切れる。桐生は初日連勝。鋭角の捲り差しで佐藤に肉薄するか。宮地はカドを生かして攻め込みたい。西山は決め差しになるが上積みがないと厳しい。