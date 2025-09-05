氷川きよし＋KIINA.の全国ツアー＜KIYOSHI HIKAWA＋KIINA. Concert Tour 2025 〜KIINA’S LAND〜＞の東京 LINE CUBE SHIBUYA公演が9月4日に行われ、話題の新曲「白睡蓮」を披露した。同曲をプロデュースした亀田誠治も駆けつけ、客席から歌を見守った。「白睡蓮」は作詞に松本隆、作曲がGLAYのTAKURO、プロデュースが亀田誠治というまさに日本を代表するヒットメーカーが集結して作り上げた壮大なバラード。7月に配信リリースされ