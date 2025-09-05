ºòÌë¡Ê4Æü¡Ë¡¢²¬»³¸©³Þ²¬»Ô¤ÎÍÑ¿åÏ©¤Ë¡¢¹âÎð¤ÎÃËÀ­¤¬Å¾Íî¤·»àË´¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¡ÚÃÏ¿Þ¤ò¸«¤ë¡ÛÃËÀ­¤¬Å¾Íî¤·¤¿ÍÑ¿åÏ©¤Î¤¢¤ë¾ì½ê ÃËÀ­¤¬Å¾Íî¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢³Þ²¬»Ô¾®Ê¿°æ¡Ú²èÁü①¡Û¤Î»ÔÆ»ÏÆ¤ÎÍÑ¿åÏ©¤Ç¤¹¡£¤­¤Î¤¦¸á¸å10»þ¤´¤í¡¢¶á¤¯¤òÄÌ¤ê¤«¤«¤Ã¤¿¿Í¤«¤é¡ÖÍÑ¿åÏ©¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¡×¤È¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¤½¤Î¸å¡¢·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤¬¸½¾ì¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¡¢ÍÑ¿åÏ©¤ËÅ¾Íî¤·¤Æ¤¤¤ë¹âÎðÃËÀ­¤òÈ¯¸«¡£ÃËÀ­¤ÏÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬