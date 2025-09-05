【1R】今シリーズは127期から山本和瑳（24＝神奈川）と小西涼太（23＝岡山）の2人が参戦。ともに大学の自転車競技で実績を残し、将来を嘱望されるルーキーだ。開幕戦を走る山本は日本体育大学出身。インカレのタンデムスプリントで1位に輝いた。「元々、地脚タイプだったけどデビューしてからはダッシュ系になった」。新人戦では苦戦を強いられたが、7月函館の本格デビュー後は4場所を消化し、3優出とアピールしている。そ