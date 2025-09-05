ガールグループ・ＩＬＬＩＴ（アイリット）が４日、大阪城ホールでファンコンサート「２０２５ＩＬＬＩＴＧＬＩＴＴＥＲＤＡＹＩＮＪＡＰＡＮ」の大阪公演を開催した。３日との２公演で約２万人を動員。初めて立つ大阪のステージで躍動した。ＧＬＬＩＴ（ファンの総称）の前で日本出身のＩＲＯＨＡ（１７）が「めっちゃ好きやねーん！」と愛を口にすると、メンバーは口々に「会いたかってん」「ほんまにありがとなー