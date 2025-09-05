日本女子プロゴルフ協会は4日、千葉県のゴルフ5カントリーオークビレッジで5日開幕予定だったゴルフ5レディースの第1ラウンド（R）を台風接近に伴い、中止すると発表した。大会は2日間36ホールの短縮競技となり、6日の第1Rで60位タイまでが7日の最終Rに進む。メルセデス・ランキングポイント配分に変更はなく規定により賞金加算は75％となる。6日は午前8時20分に第1組がスタート予定。